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Любимов: было предложение от «Флайерз», но, всё взвесив, вернулся в Россию

4 июля 2017, вторник. 18:30. Хоккей

Нападающий московского ЦСКА Роман Любимов прокомментировал своё возвращение в ЦСКА и сезон в НХЛ.

«Касательно контракта с «Филадельфией» — не знаю, как клуб отреагировал на моё решение, но они сделали мне квалификационное предложение, я взвесил все «за» и «против» и принял решение вернуться в Россию. Тем более что сейчас есть шанс поехать на Олимпиаду, и я буду всё для этого делать, буду стараться. При принятии решения возможность поехать на Олимпийские игры была весомым аспектом, связанным с возвращением в ЦСКА, я нацелен на это и очень хочу поехать со сборной на Олимпиаду. Не исключаю возможности, что через три года, по истечении контракта, могу уехать в НХЛ, если будет интерес со стороны американских клубов, то почему бы и не поехать. Я в этом году съездил, посмотрел, как устроена лига, теперь знаю, что можно в НХЛ, и если буду принимать решение об отъезде за океан, то буду готовиться несколько иначе. Я ни в коем случае не жалею, что год назад уехал в НХЛ, я получил огромный опыт и считаю, что мне это пригодится в моей дальнейшей карьере. Для молодых ребят могу сказать, что если есть возможность и хороший вариант в НХЛ, то нужно ехать и пробовать — вернуться в КХЛ, я думаю, можно. Потом можно очень сильно сожалеть, что не поехал в НХЛ и не знаешь, как могла бы сложиться карьера», — сказал Любимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Филадельфия Флайерз ХК ЦСКА Роман Любимов
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4 июля 2017, вторник
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