Панин: решение «Ак Барса» не было сюрпризом, у меня есть предложения из КХЛ

Защитник Григорий Панин прокомментировал решение «Ак Барса» не подписывать с ним контракт, а также рассказал о подготовке к сезону и тренировках в Америке.



«Решение «Ак Барса» о том, что они не будут подписывать контракт со мной, не было для меня сюрпризом, я только сегодня об этом узнал, мне сказали об этом. Есть предложения от других клубов КХЛ. Тренироваться я не заканчивал, постоянно работаю — ездил в Америку, там с тренером занимался. В НХЛ очень сложно пробиться, туда уезжают либо молодые ребята, либо через сборную, а я уже не молодой и за национальную команду не играл, поэтому в НХЛ очень тяжело попасть», — сказал Панин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.