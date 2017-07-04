«Вегас» обменял Маркуса Крюгера в «Каролину»

«Вегас Голден Найтс» обменял форварда Маркуса Крюгера в «Каролину Харрикейнс» на пик в пятом раунде драфта, о чём сообщил генеральный менеджер «Харрикейнс» Рон Франсис.



«Нам было нужно приобрести опытных игроков с отличным послужным списком, а Маркус — как раз тот, кто удовлетворяет этим требованиям. Это надёжный центрфорвард, который добивался успеха как в НХЛ, так и за рубежом», — приводит слова Франсиса официальный сайт «Каролины Харрикейнс».



В прошлом сезоне Крюгер в составе «Чикаго Блэкхоукс» принял участие в 70 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 12 передач, набрав 17 очков при показателе полезности «+7».