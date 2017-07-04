Кузнецов: счастлив быть частью «Вашингтона» ещё как минимум восемь лет

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал подписание нового контракта с клубом НХЛ.



«Очень счастлив остаться в «Вашингтоне» на долгое время. Большое спасибо руководству «Кэпс» за оказанную поддержку. Очень счастлив быть частью команды ещё как минимум восемь лет», — написал Кузнецов на своей странице в «Инстаграме».



По новому соглашению, рассчитанному на восемь лет, 25-летний Кузнецов будет получать в среднем чуть меньше $ 8 млн в год, и за восемь лет он должен заработать $ 62,4 млн. В прошлом сезоне НХЛ Кузнецов провёл 82 матча, в которых набрал 59 очков (19 голов и 40 результативных передач).

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