Бергстрем: когда сыграл за сборную, решил идти дальше и перебрался в «Сибирь»

Шведский форвард Александр Бергстрем рассказал о причинах перехода в «Сибирь».



«Сначала я хотел стать хорошим игроком в Швеции и попасть в национальную команду. В прошлом сезоне я впервые сыграл за сборную и понял, что достиг этого уровня. Поэтому я решил идти дальше и мне очень понравился вариант с КХЛ, а в частности — с «Сибирью».



Я почти целый год имел желание переехать, поменять обстановку. Я скучаю по своей семье, которая осталась в Швеции, но быть здесь тоже очень нравится — новые люди, новый город, всё это здорово. Родные меня поддерживают, считают, что это хорошее решение. Конечно, им не удастся посмотреть все игры, но они будут смотреть их по ТВ и иногда прилетать ко мне. Они скучают по мне, и я по ним, но мы прекрасно знаем, что это – хорошая возможность», — отметил Бергстрем в интервью пресс-службе клуба.

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