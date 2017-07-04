Агент Костина: в среду начнём переговоры с «Сент-Луисом» о контракте новичка

Дэн Мильштейн, агент нападающего Клима Костина, выбранного на драфте «Сент-Луис Блюз», рассказал, что его клиент в ближайшее время начнёт переговоры с командой НХЛ. Напомним, что ранее Костин стал неограниченно свободными агентом в результате решения Континентальной хоккейной лиги.

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«Сегодня в США отмечают День независимости, поэтому только завтра утром начнём разговаривать с клубом. Контракт будет новичка, в НХЛ у всех стандартные контракты новичка. Соглашение рассчитывается на три года. Надеюсь, в ближайшие дни мы договоримся, и Клим приедет в Северную Америку. Наше агентство в августе проводит тренировочные лагеря в Анахайме, туда приедут все наши хоккеисты. В начале сентября Костин поедет в Сент-Луис, но сначала надо подписать контракт», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.