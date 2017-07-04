«Сан-Хосе» подписал однолетний контракт с нападающим Боллигом

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Дуг Уилсон сообщил о подписании однолетнего соглашения с форвардом Брэндоном Боллигом. Согласно правилам клуба подробности сделки не разглашаются, говорится на официальном сайте «Сан-Хосе».



«Боллиг прибавит конкуренции в команде «Шаркс». У него большой опыт игры в плей-офф. Его твёрдый характер и силовая манера игры станут отличным дополнением нашей команде», — отметил Уилсон.



В прошлом сезоне Боллиг выступал в АХЛ в составе «Стоктон Хит», принял участие в 60 матчах, забросил 11 шайб и отдал 11 результативных передач (22 очка).