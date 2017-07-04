СМИ: Ковальчук проведёт ещё сезон в КХЛ, после чего вернётся в НХЛ

Нападающий СКА Илья Ковальчук проведёт ещё один сезон в Континентальной хоккейной лиге, после чего вернётся в НХЛ, сообщает журналист New York Post Ларри Брукс в своём «твиттере».



«Ковальчук проведёт в КХЛ ещё один сезон. После этого станет свободным агентом. «Нью-Джерси Девилз» пытался договориться с ним о контракте. Решение вернуться принадлежало Ковальчуку после того, как Шеро пытался его обменять», — написал Брукс.



В прошлом сезоне Ковальчук стал чемпионом КХЛ, проведя в составе СКА 78 матчей, в которых он забросил 38 шайб и отдал 49 результативных передач, набрав 87 очков при показателе полезности «+27».

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