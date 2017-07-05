Светлов: жду подъёма от «СЮ», фаворит сезона открытый — ЦСКА

Олимпийский чемпион и чемпион мира Сергей Светлов прокомментировал поздний старт подготовки для «Динамо» М и порассуждал на тему укрепления команд КХЛ.

«Уверен, будет сделано всё возможное, чтобы оставить «Динамо» на карте КХЛ. Массовое признание игроков неограниченно свободными агентами ситуацию усложнило. При комплектовании уже нельзя терять ни одного часа!

Новый штаб «Салавата» даёт всем соперникам фору в одну неделю. Слышал, что на старте чемпионата у Уфы календарём запрограммирована большая домашняя серия. Плюс финны никогда не были сторонниками тяжёлых предсезонок. Есть идея войти в сезон на лёгкости. В тактическом плане эта идея вполне понятна, но стратегически она вряд ли безупречна. Нужно работать не на старт, а на весь сезон. Да и молодым для роста нужен полноценный тренировочный процесс.

Светлов: «Динамо» и «Барыс» открывают дорогу молодёжи — самый правильный путь

Жду самого серьёзного подъёма прежде всего от Уфы. «Салават» будет не единственным претендентом на Кубок прогресса. Мощную селекцию провёл ХК «Сочи», клуб обязан возвращаться в плей-офф. Уверен, что дальше первого раунда способно выходить и минское «Динамо», которое в розыгрыше Кубка Гагарина — 2017 откровенно разочаровало. Очень яркая команда на вырост собралась и в Ярославле, в прошедшем плей-офф ей не хватило совсем чуть-чуть, чтобы подняться на уровень СКА. Что касается Востока, то здесь лидерами в селекции стали «Автомобилист» и «Авангард». Для Екатеринбурга с нынешним составом второй раунд плей-офф — задача-минимум. Очень интересен и омский эксперимент со шведской колонией, он способен принести чемпионство в Восточной конференции. Все шведы Омска фактурны, техничны, вышколены — интересный материал…

Если говорить о фаворите, то он самый что ни на есть открытый. ЦСКА осуществил такую закупку звёздных по меркам КХЛ игроков, что имеет все шансы к регулярному титулу добавить кубковый. С другой стороны, с таким количеством ярких и амбициозных новичков очень многое будет решать искусство работы с ними, искусство правильной расстановки. Именно этот момент в предстоящем сезоне станет для ЦСКА решающим», — цитирует Светлова Russia-Hockey.