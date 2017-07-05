«Барыс» и «Торпедо» Усть-Каменогорск продолжили сотрудничество

Клуб Высшей хоккейной лиги «Торпедо» Усть-Каменогорск и клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» Астана подписали договор о спортивном сотрудничестве. Об этом информирует официальный сайт команды Высшей хоккейной лиги из Усть-Каменогорска.

Согласно данному договору астанинский «Барыс» сможет отправлять своих хоккеистов в усть-каменогорское «Торпедо» для получения необходимой игровой практики. В прошлом сезоне «Торпедо» и «Барыс» сотрудничали по аналогичному договору. Таким образом, клубы продлили сотрудничество.