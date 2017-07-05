В Баффало установили новый рекорд по продолжительности матча

В США на арене Harbour Sabre в Баффало был установлен рекорд по продолжительности хоккейного матча. Команда «синих» обыграла команду «белых» со счётом 1725:1697. Сообщается, что в мероприятии приняли участие около 40 хоккеистов-любителей. Многим из них больше 40 лет, они перенесли травмы и заболевания.



Каждая из команд была представлена семью игроками, которые периодически менялись. Также игра останавливалась каждый час на заливку льда. Организаторы мероприятия собрали 1,2 млн долларов, которые направят на благотворительность.

Команды установили новый рекорд. Матч длился 10 дней, 10 часов, 3 минуты и 21 секунду, что превзошло предыдущий рекорд Гиннеса, который равнялся 250 часам, 3 минутам и 20 секундам и был установлен в 2015 году в окрестностях Эдмонтона.

«Это было очень тяжело и интересно — так долго играть в хоккей. Мы чувствуем себя прекрасно», — сказал один из участников матча.