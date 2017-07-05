Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В Баффало установили новый рекорд по продолжительности матча

5 июля 2017, среда. 09:51. Хоккей

В США на арене Harbour Sabre в Баффало был установлен рекорд по продолжительности хоккейного матча. Команда «синих» обыграла команду «белых» со счётом 1725:1697. Сообщается, что в мероприятии приняли участие около 40 хоккеистов-любителей. Многим из них больше 40 лет, они перенесли травмы и заболевания.

Каждая из команд была представлена семью игроками, которые периодически менялись. Также игра останавливалась каждый час на заливку льда. Организаторы мероприятия собрали 1,2 млн долларов, которые направят на благотворительность.

Команды установили новый рекорд. Матч длился 10 дней, 10 часов, 3 минуты и 21 секунду, что превзошло предыдущий рекорд Гиннеса, который равнялся 250 часам, 3 минутам и 20 секундам и был установлен в 2015 году в окрестностях Эдмонтона.

«Это было очень тяжело и интересно — так долго играть в хоккей. Мы чувствуем себя прекрасно», — сказал один из участников матча.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Новости. Хоккей
5 июля 2017, среда
10:41 «Салават Юлаев» подтвердил переход вратаря Скривенса
10:30 И. Вишневский: Кольцов мне сказал: «Подписывай контракт, даже не думай»
10:25 В «Ладе» начались предсезонные сборы
10:10 Генменеджер «Трактора»: предлагали Денисову поменять гражданство, он отказался
10:07 Полыгалов: хотелось поиграть в «Тракторе», здесь очень сплочённый коллектив
09:51 В Баффало установили новый рекорд по продолжительности матча
09:35 «Барыс» и «Торпедо» Усть-Каменогорск продолжили сотрудничество
09:24 Новички «Авангарда» выбрали игровые номера
09:08 Вратарь Берра покинул «Фрибур» и присоединится к «Анахайму»
09:00 Светлов: жду подъёма от «СЮ», фаворит сезона открытый — ЦСКА
05:09 Скаут «Сент-Луиса»: Костин — хоккейный паренёк, завсегдатай катка
03:33 Костин: я на сто процентов здоров и готов играть в НХЛ
00:49 «Вегас» подписал двухлетний контракт с Линдбергом на $ 3,4 млн
00:47 Генменеджер «Колорадо»: с нетерпением ждём Якупова в тренировочном лагере
00:03 «Вашингтон» переподписал контракт с Бураковски на 2 сезона за $ 6 млн
4 июля 2017, вторник
23:55 Агент Ковальчука: Илья останется в КХЛ на сезон-2017/18
23:21 Бирюков: ставлю перед собой цель стать в «Витязе» номером один
23:06 СМИ: Ковальчук проведёт ещё сезон в КХЛ, после чего вернётся в НХЛ
22:21 Филатов перезаключил контракт с «Ладой»
22:00 Правильно ли поступил Наиль Якупов, заключив однолетний контракт с «Колорадо»?
21:53 «Сан-Хосе» подписал однолетний контракт с нападающим Боллигом
21:37 Агент Костина: в среду начнём переговоры с «Сент-Луисом» о контракте новичка
21:07 Бергстрём: когда сыграл за сборную, решил идти дальше и перебрался в «Сибирь»
21:00 Нападающие Кокарев и Фёдоров заключат двухлетние контракты с «Салаватом»
20:36 Ларионов: приятно внимание со стороны СКА, но Якупов решил ещё остаться в НХЛ
20:20 42 хоккеистам «Динамо» присвоен статус «неограниченно свободный агент»
19:41 Якупов заключил контракт с «Колорадо» на один год
19:24 Кузнецов: счастлив быть частью «Вашингтона» ещё как минимум восемь лет
19:12 «Вегас» обменял Маркуса Крюгера в «Каролину»
19:04 Панин: решение «Ак Барса» не было сюрпризом, у меня есть предложения из КХЛ
18:30 Любимов: было предложение от «Флайерз», но, всё взвесив, вернулся в Россию
18:21 Епанчинцев: «Спартак» решил обойтись в Чехии без контрольных матчей
17:45 Любимов — о переходе в ЦСКА: я вернулся домой, все очень рады
17:40 Каарела назначен тренером вратарей «Сочи»
16:59 Быков: даже если не получится в НХЛ, Шипачёв будет спокоен, что попытался
16:47 Максвелл: сборы — это некий вызов, проверка твоих возможностей
16:40 Свенссон: готов к сбору «Спартака», чувствую себя отлично
16:32 На просмотре в рижском «Динамо» 10 хоккеистов
16:14 Хоккеисты «Автомобилиста» провели первую тренировку «на земле»
16:06 Дуайер: я возвращаюсь в КХЛ
16:01 Михайлис: награда «Лучший хоккеист Казахстана — 2016/17» стала неожиданной
15:37 «Авангард» продлил сотрудничество с «Сарыаркой»
15:34 «Автомобилист» подписал контракты с Ивашовым, Обидиным, Елтышевым и Лукошиным
15:33 Крикунов: расторжение контракта с Григоренко стало неожиданностью
15:27 Игорь Григоренко покинул «Автомобилист», контракт расторгнут
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вы оцените переход Александра Радулова в «Даллас» за $ 31,25 млн?
Архив →
© championat.com, 2000–2017