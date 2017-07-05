И. Вишневский: Кольцов мне сказал: «Подписывай контракт, даже не думай»

Защитник «Трактора» Иван Вишневский прокомментировал переход в челябинскую команду.



«Есть агент, который прорабатывает определённые варианты. По ходу прошлого сезона мне была симпатична команда «Трактор» и стиль игры, который прививает главный тренер. Трёхминутный разговор с тренером поставил все точки над i, после этого всё было решено.



Из ребят знаю Алексея Петрова по «Атланту» и Кирилла Кольцова по «Салавату», а также Максима Якуценю. В хоккейном мире, в принципе, со всеми общаешься. Разговаривал с Кириллом Кольцовым, я его знаю достаточно давно. Он мне сказал: «Подписывай контракт, даже не думай». Он возил меня на первые тренировки, но никакой персональной экскурсии пока не было», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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