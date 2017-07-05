«Кузня» вернулась к прежней эмблеме

Новокузнецкий «Металлург» объявил о возвращении к прежней эмблеме команды. С этим логотипом «Металлург» выступал во всех сезонах КХЛ, исключая прошлый. Сезон-2017/18 команда проведёт в ВХЛ, так как её исключили из числа участников КХЛ.



«Был проведён ряд совещаний по смене логотипа клуба. Мы хотели бы вернуться к прежнему логотипу «Металлурга», который все помнят и знают. С которым связаны и громкие победы, и победные серии, и удачные сезоны. Много хороших людей — и спортсменов, и тренеров, и руководителей, работали в «Металлурге» при прошлой символике, логотипе клуба. Мы надеемся, что возвращение к прежней эмблеме принесёт положительный эффект», – сообщил гендиректор клуба Сергей Зиновьев.

Зиновьев: «Металлург» Нк не будет чьим-то придатком, наша цель — вернуться в КХЛ