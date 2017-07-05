Головков: задача «Витязя» — прохождение первого раунда плей-офф

Президент «Витязя» Михаил Головков рассказал о задачах команды на сезон и новичках.

«Мы за ними следили. Тренер и генеральный менеджер выезжали и смотрели игроков. Было много видеопросмотров. Думаю, что мы не ошиблись, и они станут достойной заменой ушедшим хоккеистам.

Какой результат в этом сезоне для нас будет удачным? Я уже говорил ребятам и Валерию Геннадьевичу, что наша задача – это не просто выход в плей-офф, а прохождение первого раунда, а там уже посмотрим. В прошлом сезоне мы получили от СКА, но сейчас мы стали опытнее. Для многих ребят это был первый плей-офф. Надеемся, что в этом году будет другая игра», — передаёт слова Головкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.