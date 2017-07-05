Нападающий Латта перешёл в «Аризону»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» подписал контракт с форвардом Майклом Латтой. Соглашение между 26-летним игроком и американской командой рассчитано на год и является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит $ 650 тыс., на уровне АХЛ — $ 100 тыс.



В минувшем сезоне Латта выступал за фарм-клубы «Чикаго Блэкхоукс» и «Лос-Анджелес Кингз» в АХЛ, набрав 22 (5+17) очков в 61 матче при 128 минутах штрафа. Ранее хоккеист 3 сезона выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», провёл в НХЛ 113 матчей, в которых набрал 17 (4+13) очков.

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