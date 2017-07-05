«Магнитка» представила план предсезонной подготовки

«Магнитка» начинает подготовку к сезону-2017/18. Клуб представил расписание. Об этом информирует официальный сайт клуба.



Первый этап сборов начинается 5 июля и будет включать в себя элементы развивающего лагеря для молодых воспитанников ДЮСШ «Металлург». 10 июля команда соберётся в Магнитогорске в полном составе.



19 июля «Металлург» отправится в немецкий Гармиш-Партенкирхен, где уже на протяжении многих лет проходят тренировки в условиях среднегорья. В рамках этого этапа предусмотрен один контрольный матч с «Витязем». Сразу после него, 29 июля, команда вернётся в Магнитогорск.



С 5 по 9 августа «сталевары» пробудут в Сочи, где примут участие в турнире Sochi Hockey Open. 6 августа «Металлург» сыграет со СКА, 7 августа с командой «Куньлунь Ред Стар», а затем, согласно сетке первенства, разыграет финальное место. С 12 по 15 августа в Магнитогорске состоится 26-й Мемориал И.Х. Ромазана.

В Магнитогорске прошёл турнир памяти вратаря Сергея Земчёнка