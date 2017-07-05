Виделль: если ты легионер, то должен вести партнёров за собой

Нападающий «Трактора» Линус Виделль прокомментировал свой переход в челябинскую команду.



«Очень понравилась арена: здесь я проводил свой первый плей-офф в КХЛ, и мне запомнилось, как за моей спиной болельщики пели «Шайбу, шайбу «Трактор»!» и я сам чуть не подпевал им. Конечно, кубок Гагарина – это главная цель, но в КХЛ много команд, которые очень хорошо играют. Будет сложно, но, в принципе, это и есть наша задача.



Если ты легионер, то должен быть примером, вести партнёров за собой и отдаваться своей работе полностью.



Предпосылки, чтобы остаться в «Тракторе» подольше, есть. Зависит от того, как всё будет здесь складываться. К тому же я семейный человек, у меня жена и дочь. Клубы КХЛ я менял по разным причинам. В Китае мне не нравилось качество воздуха, туда я не мог перевезти семью. В Челябинске меня всё устраивает.



Могу говорить чуть-чуть по-русски. Интервью на русском давать пока не могу, но мне хватает знания языка на площадке, для бытовых целей и понимания шуток. В Китае практики у меня не было, сейчас она опять появится», — цитирует форварда официальный сайт клуба.

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