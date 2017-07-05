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Отец Якупова: в 23 года у Наиля есть мечта и характер, он будет доказывать

5 июля 2017, среда. 12:00. Хоккей

Директор «Нефтехимика» Раиль Якупов — отец нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Наиля Якупова — поделился мнением относительно подписания своим сыном однолетнего контракта с «лавинами».

«Я очень рад за своего сына. Любое его решение я принимаю как верное. Всегда буду поддерживать Наиля. Доволен, что он подписал контракт с «Колорадо». В 23 года у человека есть мечта и характер. Он будет доказывать, что достоин играть в НХЛ. Если бы я видел, что он не готов там выступать и не может адаптироваться, то сказал бы ему возвращаться. Но я вижу, что где-то были его ошибки, а где-то имела место определённая несправедливость.

Я полностью на стороне Наиля. В «Колорадо» много российских ребят: Семён Варламов, Никита Задоров, Андрей Миронов. Должна получиться хорошая команда», — сказал Якупов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Якупов — в «Колорадо», а 42 хоккеиста «Динамо» стали свободными агентами
Якупов заключил однолетнее соглашение с «Колорадо», «Динамо» теряет игроков, а Григоренко покинул «Автомобилист» — в итогах дня.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Колорадо Эвеланш Наиль Якупов Раиль Якупов
Новости. Хоккей
5 июля 2017, среда
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