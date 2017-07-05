Спронг: моя цель — показать себя в тренировочном лагере «Питтсбурга»

Нападающий системы «Питтсбург Пингвинз» Дэниэл Спронг выразил надежду вернуться в НХЛ в следующем сезоне.



«Когда я пробился в НХЛ в 18 лет, мечта исполнилась. Я провёл 18 матчей, забил 2 гола – это было незабываемо. Я вошёл в во вкус, и тут меня вернули в юниоры. Потом я получил травму и какое-то время не играл. Через такое тоже стоит пройти.



Я рад за всех, кто пробился в последнее время в основу «Питтсбурга». Моя цель на тренировочный лагерь – прийти туда и показать себя», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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