М. Бирюков: в «Витязе» приятные ребята, профессионалы с большой буквы

Вратарь «Витязя» Михаил Бирюков поделился впечатлениями от перехода в подмосковный клуб.

«В команде меня приняли хорошо, многих ребят уже знаю. В Подольске пока видел только дворец и гостиницу. Переговоры с «Витязем» прошли быстро и достаточно гладко. Придётся заменить Сятери? Без сомнений, он хороший вратарь. Это хоккей, это наша реальность – игроки переходят из команды в команду, на моё место кто-то придёт. Я об этом не задумываюсь.

Я приложу максимум усилий, чтобы помочь команде. В клубе есть хорошая молодёжь и опытные ребята. Приятно находиться в одной команде с Максом Афиногеновым, Лёшей Семёновым, Лёшей Копейкиным. Приятный коллектив, все ребята – профессионалы с большой буквы», — передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.