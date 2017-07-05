Галимов: со старым руководством «Динамо» диалога не было, спасибо Омску за шанс

Нападающий «Авангарда» Ансель Галимов рассказал о подписании контракта с омским клубом и ситуации в московском «Динамо». В завершившемся сезоне хоккеист выступал за бело-голубых, 42 игрока которого накануне были признаны неограниченно свободными агентами.

Ансель Галимов перешёл в «Авангард»

«Во вторник вечером принял решение перейти в «Авангард» после того, как нас признали неограниченно свободными агентами. Мой агент Стас Романов хорошо сработал и договорился с «Авангардом». Наверное, вчера и понял, что ситуация в «Динамо» аховая, как признали НСА. Спасибо агенту и руководству «Авангарда» за шанс проявить себя в новой команде.

Как и у всех игроков в «Динамо», у меня такие же задержки по зарплате. Со старым руководством клуба никакого диалога не было. Мы все надеемся и ждём, что должно всё разрешиться. В новом руководстве «Динамо» будет ЦС, но долги выплатить должно старое руководство.

С главным тренером Андреем Скабелкой я ещё не общался, но у меня в «Авангарде» очень много знакомых. Есть ребята, с которыми вместе в Нижнекамске играли, и динамовцы есть. Омск в этом году собрал очень сильную и молодую команду, мне будет приятно играть в этом коллективе. Сегодня ночью вылетаю в Омск, чтобы уже присоединиться к команде», — сказал Галимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.