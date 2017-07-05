М. Орлов: успехом для «Витязя» в этом сезоне будет Кубок Гагарина

Защитник «Витязя» Михаил Орлов рассказал о своей адаптации в команде и её задачах на сезон.

«Настроение хорошее, боевое. Ребята все дружные. Опытные игроки сказали мне: «Работай, и всё получится». То, что команда вышла в прошлом году в плей-офф, накладывает на нас определённую ответственность. Соперники будут настраиваться на нас по-другому. Мы должны стараться идти вперёд и побеждать в каждом матче. Успехом для «Витязя» в этом сезоне будет Кубок Гагарина. Приложим для этого максимум усилий. Надо требовать от себя невозможного, и тогда получишь максимум. Будем стараться», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.