Гемски: я тренируюсь на все сто процентов

Форвард «Монреаль Канадиенс» Алеш Гемски поделился ожиданиями от сезона-2017/18.



«Сейчас я полностью восстановился и тренируюсь на все сто процентов. Уверен, что буду готов к тренировочному лагерю и сезону», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.

Гемски перенёс четыре операции. Его зарплата в «Даллас Старз» составляла $ 4 млн. В канадской команде он получит $ 1 млн по контракту. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ чешский игрок принял участие всего в 15 встречах за «Старз», заработав 7 (4+3) результативных баллов.