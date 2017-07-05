«Салават» объявил о подписании двухлетнего контракта с Кокаревым

Уфимский «Салават Юлаев» заключил контракт с Денисом Кокаревым. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. С нападающим подписан двухлетний контракт. Завершившийся сезон он провёл в московском «Динамо», 42 игрока которого накануне получили статус неограниченно свободных агентов. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о переходе.

Нападающие Кокарев и Фёдоров заключат двухлетние контракты с «Салаватом»

Кокарев в сезоне-2016/17 провёл 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 28 (8+20) очков при показателе полезности «+20». В 10 матчах плей-офф на счету игрока 2 (1+1) очка и показатель полезности «0».