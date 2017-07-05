Генменеджер «Каролины»: Крюгер — солидный двусторонний центр

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Рон Фрэнсис прокомментировал обмен форварда Маркуса Крюгера из «Вегас Голден Найтс». Крюгер выиграл два кубка Стэнли с «Чикаго» в 2013 и 2015 годах, а в этом году стал чемпионом мира в составе сборной Швеции.



«Мы стремились найти опытных игроков, знающих, что такое победы. Это солидный двусторонний центр, который добивался успеха как в НХЛ, так и на международном уровне», – передаёт слова генменеджера американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Вегас» обменял Маркуса Крюгера в «Каролину»