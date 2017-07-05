Генменеджер «Вашингтона»: знали, что не удастся удержать всех

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал изменения в команде, связанные с потолком зарплат.



«Мы потратили последние три года на то, чтобы построить эту команду. Я думаю, что мы ничем не отличаемся от команд, которые выигрывали в прошлом. У нас как будто было похмелье. Но мы не выиграли чемпионат.



У нас есть куча молодых защитников, которые хорошо играют. Думаю, что у нас есть 10 или 12 ребят, которым не исполнилось 22 лет. Все они неплохие игроки. Мы ценим то, что Орпик являлся для них наставником. Я не хотел, чтобы часть зарплаты Орпика учитывалась в нашей платёжке ещё четыре года.



Клуб потратил три года, пытаясь собрать состав, который был в прошлом году. Знали, что настанет момент, когда мы не сможем удержать всех и нам придётся потерять тех, кто нам нравится. Мне не хотелось потерять Джастина Уильямса. Я не хотел терять Оши. Потолок зарплат вырос всего на 2 миллиона до 75 миллионов долларов, это ударило по нам. Мы набрали в команду топ-игроков, как «Питтсбург» и «Чикаго». И теперь расплачиваемся за это, теряя хоккеистов, как и они», – сказал Маклеллан.