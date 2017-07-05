Юшкевич: руководство ЦСКА проявило заинтересованность, и я оказался в клубе

Олимпийский чемпион Дмитрий Юшкевич прокомментировал своё назначение старшим тренером ЦСКА.

«Игорь Никитин позвонил мне и предложил роль помощника главного тренера. Я выразил свою заинтересованность, несколько раз приезжал на переговоры, встречался с руководством клуба. Мы с ним сошлись. Руководство также проявило заинтересованность, и, таким образом, я оказался на этом месте. Буду ли я работать с защитниками? Да, не с нападающими же», — сказал Юшкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.