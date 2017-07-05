Нападающий «Миннесоты» Нидеррайтер обратился в арбитраж, слушания в августе

Нападающий «Миннесота Уайлд» Нино Нидеррайтер обратился в арбитраж. 24-летний швейцарский форвард является ограниченно свободным агентом.



Слушания по делу Нидеррайтера состоятся в Торонто в начале августа. До этого момента клуб и игрок могут договориться о новом контракте.

В сезоне-2016/17 нападающий набрал 57 (25+32) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В пяти матчах плей-офф на его счету один голевой пас. Всего на уровне НХЛ на счету Нидеррайтера 423 матча и 194 очка за «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесота Уайлд».