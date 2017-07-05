ЦСКА подтвердил подписание двухлетнего контракта с Мэтом Робинсоном

Защитник Мэт Робинсон стал игроком ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года. В сезоне-2016/17 хоккеист выступал за московское «Динамо», 42 игрока которого накануне были признаны неограниченно свободными агентами. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о сделке.

Защитник Мэт Робинсон подпишет двухлетний контракт с ЦСКА

В завершившемся сезоне Робинсон набрал 21 (7+14) очко в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В четырёх матчах плей-офф игрок очков не заработал. Хоккеист выступал за московское «Динамо» на протяжении трёх сезонов, начиная с сезона-2014/15. Сезон-2013/14 Робинсон провёл в рижском «Динамо». Всего на уровне КХЛ хоккеист провёл 231 матч и набрал в них 118 очков.