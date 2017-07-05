Дастин Бойд покинул «Барыс»

Хоккейный клуб «Барыс» на своём официальном сайте подтвердил, что нападающий Дастин Бойд покинул команду. Ранее «Чемпионат» сообщал, что нападающий перейдёт в московскую команду КХЛ «Динамо».

30-летний Бойд выступал в составе астанинской команды на протяжении шести лет. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он провёл 30 матчей, в которых набрал 14 (8+6) очков, в 10 играх плей-офф отметился пятью шайбами и одной передачей. Всего в КХЛ на его счету 237 (111+126) баллов за результативность в 332 матчах.