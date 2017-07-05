Нападающий Сен-Пьер остаётся в «Барысе»

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Барыс» официально сообщил о продлении контракта с нападающим Мартином Сен-Пьером. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано на один год. В «Барысе» 33-летний форвард выступает последние два года. Также он играл за «Нефтехимик» и «Медвешчак». В минувшем сезоне на его счету 31 (11+20) очко в регулярном сезоне и 6 (3+3) в 10 матчах плей-офф. Кроме того, Сен-Пьер стал лидером команды по проценту выигранных вбрасываний – 61% в «регулярке» и 60% в плей-офф.