«Рейнджерс» подписали однолетний контракт с Деарне на $ 1 млн

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал соглашение с нападающим Давидом Деарне, рассчитанное на один год, по которому спортсмен получит $ 1 млн, сообщает официальный сайт НХЛ.



30-летний центрфорвард в прошлом сезоне выступал за «Монреаль Канадиенс» и «Эдмонтон Ойлерз», в составе которых принял участие в 49 матчах, забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач, набрав 14 очков при коэффициенте полезности «+4».



Всего на счету Деарне 453 матча в НХЛ, в которых он набрал 254 очка по системе «гол+пас» (81+173).