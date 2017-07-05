Риссанен: «Витязю» нужно повторить выход в плей-офф

Нападающий «Витязя» Якко Риссанен поделился впечатлениями от перехода в подмосковный клуб.



«Всё хорошо, даже необычайно хорошо. У меня не было никакого опыта игры за границей, пока я не перешёл сюда. Всё складывается очень хорошо для меня. Думал, что мне будет тяжелее, но всё проходит довольно легко. Все мне помогают. В первый день, когда я только приехал, ребята хорошо приняли меня, я такого не ожидал. В команде очень хорошие парни. Цели на сезон? Пока мы об этом не говорили. Я знаю, что в прошлом году «Витязь» впервые за 10 лет вышел в плей-офф. Думаю, что нам надо повторить это», — передаёт слова Риссанена корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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