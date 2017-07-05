«Сочи» и нападающий Бортников расторгли соглашение по обоюдному согласию

ХК «Сочи» и нападающий Игорь Бортников расторгли соглашение по обоюдному согласию. Форвард не сможет продолжить карьеру в «Сочи» по семейным обстоятельствам, сообщает официальный сайт клуба.



Бортников подписал контракт с «Сочи» 3 мая 2017 года. Прошлый сезон 27-летний нападающий начинал в «Югре», где принял участие в 17 матчах и отдал 6 результативных передач. После этого Игоря обменяли в «Нефтехимик», где он сыграл в 10 играх, набрав 5 очков по системе «гол+пас» (3+2). В среднем за все 27 встреч прошлого сезона его показатель полезности составил «+3».