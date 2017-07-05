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«Тампа-Бэй» подписала однолетний двусторонний контракт с Пекой

5 июля 2017, среда. 18:35. Хоккей

«Тампа-Бэй Латнинг» подписал двустороннее однолетнее соглашение с Мэттью Пекой, по которому форвард получит $ 650 тыс., сообщает NBC Sports.

В прошлом сезоне Пека дебютировал в НХЛ, где в составе «Лайтнинг» принял участие в 10 матчах, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-3». Большую часть сезона Мэттью выступал за «Сиракьюз Кранч», сыграл в 68 матчах, в которых набрал 41 очко по системе «гол+пас» (12+29) при показателе полезности «-6» и в том числе отыграл в 22 матчах плей-офф.

Источник: NBC Sports Сообщить об ошибке
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Тампа-Бэй Лайтнинг
Новости. Хоккей
5 июля 2017, среда
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