«Барыс» обменял вратаря Полуэктова в усть-каменогорское «Торпедо» на Кудрявцева

«Барыс» подписал соглашение с голкипером «Торпедо» (Усть-Каменогорск) Сергеем Кудрявцевым, а вратарь казахстанской команды Полуэктов в результате обмена отправился в обратном направлении, сообщает пресс-служба «Барыса».



Кудрявцев в прошлом сезоне дебютировал в ВХЛ, принял участие в 18 матчах с процентом отражённых бросков 94,0 и коэффициентом надёжности 1,79. Павел Полуэктов в прошлом сезоне выступал в составе «Торпедо» по договору о сотрудничестве между клубами. Он принял участие в 29 матчах. Процент отражённых бросков Павла составил 93,4, а коэффициент надёжности — 1,75.