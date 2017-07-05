«Оттава» подписала однолетний двусторонний контракт с вратарём Дриеджером

«Оттава Сенаторз» объявил о подписании однолетнего двустороннего соглашения с голкипером Крисом Дриеджером, по которому он получит $ 735 тыс. при выступлениях в НХЛ и $ 70 тыс. — в АХЛ, сообщает официальный сайт клуба.



Большую часть прошлого сезона Дриеджер выступал в АХЛ в составе «Бингхэмптона», принял участие в 34 матчах с коэффициентом надёжности 3,22 и процентом отражённых бросков 90. Также в составе «Оттавы» Крис сыграл в 1 матче НХЛ. Всего на счету голкипера три матча в НХЛ, и все – за «Сенаторз».