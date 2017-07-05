Ларионов: Якупов — парень чистый и трудолюбивый, буду верить в него до конца

Хоккейный агент Игорь Ларионов прокомментировал подписание своим подопечным Наилем Якуповым однолетнего контракта с «Колорадо Эвеланш» на $ 875 тыс.



«Мы беседовали ещё до дедлайна. Не буду рассказывать все планы Сакика, кого он хотел менять, а кого — брать. Это уже внутреннее дело клуба. А в случае с Наилем пришлось подождать, когда наступит правильное время. Сакик сразу заявил: «Я хочу этого игрока. Мне он нравится. Я знаю, как можно его использовать». Джо проявил настойчивость летом, и мы пришли к соглашению. То, что контракт на один год, — это нормально. Правильный срок для того, чтобы показать, что игрок может забить 20-25 голов в этом сезоне.



Всегда можно говорить о последнем шансе в НХЛ. Потому что сегодня разговор идёт не о сумме контракта, а именно об игровом времени. Наиль — парень серьёзный. Не транжира. Скопил деньги за пять лет, что выступает в НХЛ. Он их заработал честным трудом. Да, может, не всё получилось. Где-то неправильно его использовали. Не будем вспоминать о вчерашнем дне. Ну а размер договора ни на что не влиял — в три или в пять раз меньше. Если игрок в новом сезоне покажет свою зрелость и потенциал, то у него будет гораздо больше вариантов, и это скажется на финансах. Вообще, время покажет, правильный ли шаг мы совершили. Но очень постараемся, чтобы у Наиля получился хороший сезон. Парень чистый, трудолюбивый. Я буду верить в него до конца. Думаю, у него всё может получиться в молодой команде, где нет большого давления, что нужно выиграть Кубок Стэнли. «Колорадо» проводит перестройку, и этим шансом надо воспользоваться», — приводит слова Ларионова официальный сайт НХЛ.