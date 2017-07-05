Тренер «Далласа» думает использовать Радулова в звене с Сегином и Бенном

Тренер «Даллас Старз» Кен Хичкок отметил, что планирует использовать российского нападающего Александра Радулова в ведущем звене своей команды вместе с Тайлером Сегином и Джейми Бенном.



«Я тренировал Радулова как в НХЛ, так и за рубежом, он всегда добавляет игре интенсивности. Его всегда замечаешь, и с ним нужно считаться. Но поставьте Джейми Бенна на другой край — и получите то же самое. Это же касается и Сегина. Думаю, они будут дополнять друг друга, и это именно то звено, которое мы в итоге будем использовать», — приводит слова Хичкока NBC Sports.

«Даллас» подтвердил подписание с Радуловым контракта на пять лет и $ 31,25 млн