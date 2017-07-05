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Защитник «Сент-Луиса» Парэйко обратился в арбитраж

5 июля 2017, среда. 21:02. Хоккей

Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко обратился в арбитраж, о чём сообщает официальный сайт клуба.

24-летний форвард получил статус ограниченно свободного агента и никак не может договориться с руководством по поводу нового контракта. Предыдущее соглашение было рассчитано на два года.

Слушания по делу Парэйко пройдут через 48 часов после открытия дела, но до этого момента клуб будет работать над подходящими для Парэйко условиями соглашения, и стороны имеют шанс договориться без рассмотрения дела в суде.

Источник: Официальный сайт "Сент-Луис Блюз" Сообщить об ошибке
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Сент-Луис Блюз
Новости. Хоккей
5 июля 2017, среда
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