«Рейнджерс» подписали трёхлетний контракт с форвардом Фастом на $ 5,55 млн

«Нью-Йорк Рейнджерс» официально объявил о подписании трёхлетнего соглашения с нападающим Йеспером Фастом, который в среднем будет получать $ 1,85 млн в год.



В прошлом сезоне Фаст в составе «Рейнджерс» принял участие в 68 матчах, в которых забросил 6 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав 21 очко при показателе полезности «+6».



Всего на счету Йеспера 216 матчей в НХЛ (все в составе «Нью-Йорк Рейнджерс»), в которых он набрал 65 очков по системе «гол+пас» (22+43) при показателе полезности «+9».