Московское «Динамо» проведёт предсезонный сбор в Новогорске

Московское «Динамо» объявило, что предсезонный сбор команды будет проходить на её базе в Новогорске, в отличие от предыдущих лет, когда москвичи выезжали в Пинск.



«Подготовку к 10-му сезону КХЛ команда московского «Динамо» проведёт на своей базе. Такое решение было принято тренерским штабом и игроками. По оснащённости Новогорск не уступает Пинску, в котором проводилась предсезонная подготовка в предыдущие годы. В Новогорске игроки будут чувствовать себя более комфортно, потому что это домашняя база. После окончания сбора команда отправится на предсезонный турнир в Минск. Вопреки появившейся в СМИ информации, проведение сборов в Новогорске никак не связано с финансовыми вопросами», — говорится в официальном заявлении пресс-службы клуба.

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