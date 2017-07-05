Торнтон: насчёт голых фото мы с Бёрнсом заключили комплексное соглашение

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон рассказал, как они с защитником Брентом Бёрнсом приняли решение поучаствовать в фотосессии для специального выпуска журнала ESPN, который называется The Body Issue. На фото они в обнажённом виде позируют с клюшками во дворе дома.



«Это было что-то вроде: «Бёрнси, если ты это сделаешь, то сделаю и я!» Мы заключили комплексное соглашение», — приводит слова Торнтона официальный «твиттер» клуба.



На обложке журнала размещают фотографии известных спортсменов в обнажённом или почти обнажённом виде. Ранее для журнала также снимались нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин и хоккеистка сборной США Хилари Найт.

Фото можно посмотреть в официальном аккаунте NHLPA в «Твиттере».