Макдэвид: счастлив, что буду носить свитер «Эдмонтона» следующие девять лет

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал подписание восьмилетнего контракта с клубом, по которому он будет получать за сезон $ 12,5 млн.



«Я счастлив, что буду носить свитер «Ойлерз» следующие девять лет моей жизни и проведу их с отличными парнями из этой команды. Я хочу побеждать здесь. У этого города богатая история, и очень важно, чтобы всё вернулось назад. Мы построили хорошую команду. Прошёл всего лишь год, но я уверен, что мы на правильном пути», — приводит слова Макдэвида Sportsnet.

«Эдмонтон» подписал контракт с Макдэвидом на 8 лет с зарплатой в $ 12,5 млн