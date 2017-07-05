Гончар: в новом сезоне моя роль в «Питтсбурге» не изменится

Тренер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар отметил, что пока не готов к увеличению своей роли в клубе, которое ему предлагают, из-за невозможности переезда из Далласа, где он живёт со своей семьёй.



«Разговор об увеличении моей роли был, подобный вариант рассматривался. Меня хотят видеть на лавке, но на данный момент я не могу оставить семью в Далласе и переехать в Питтсбург, чтобы работать на постоянной основе. На данный момент я две недели работаю из Далласа, две недели нахожусь с командой. Но сейчас я не готов бросать семью и находиться с командой каждый день. Мы уже говорили по этому поводу в том году, в этом ситуация не изменилась. Во время плей-офф и тренировочного лагеря я всё равно нахожусь с командой, но пока ничего менять я не буду.



У нас хорошие отношения с Джимом, но никаких рамок по срокам сотрудничества и договоренностям нет. Сейчас решение принимать не требуется. Для нас главное — выигрывать и продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Гончара официальный сайт НХЛ.