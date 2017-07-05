«Вашингтон» переподписал контракт с нападающим Бойдом

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан объявил о переподписании соглашения с нападающим Трэвисом Бойдом. С форвардом заключён однолетний двусторонний контракт, по которому он получит $ 650 тыс. при выступлениях в НХЛ и $ 115 тыс. – в АХЛ, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне 23-летний Бойд в составе «Херши Беарз» принял участие в 76 матчах АХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 47 результативных передач, набрав 63 очка (лучший показатель в карьере) при показателе полезности «+19».