Голкипер «Вашингтона» Грубауэр не стал подавать в арбитраж

Немецкий голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Филипп Грубауэр не стал обращаться в арбитражный суд для разрешения ситуации с новым контрактом, сообщает обозреватель Washington Post Изабель Куршудьян в своём «твиттере».



Это означает, что «Кэпиталз» близки к заключению с вратарем нового соглашения.



В прошлом сезоне Грубауэр принял участие в составе «Вашингтона» в 24 матчах НХЛ, в которых его коэффициент надёжности составил 2,04, а процент отражённых бросков – 92,6. В том числе Филипп отыграл один матч в плей-офф.

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