Голкипер «Северстали» Гудачек презентовал свой новый шлем

Новобранец череповецкой «Северстали» голкипер Юлиус Гудачек презентовал свой новый игровой шлем, выполненный в клубных жёлто-чёрных цветах.

28-летний словак уже пробовал себя в КХЛ в сезоне-2013/14, где провёл один матч за новосибирскую «Сибирь» и отразил 82,4% бросков. Последние три сезона Гудачек защищал ворота шведского клуба «Эребру».

На чемпионате мира Юлиус был основным вратарём сборной Словакии, за семь матчей пропустив 22 шайбы.

«Северсталь» в минувшем сезоне заняла 11-е место в Западной конференции КХЛ.