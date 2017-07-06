Власов: ЦСКА — новый вызов для меня, хочу поблагодарить «Адмирал» за всё

Тренер вратарей Константин Власов попрощался с «Адмиралом» после своего перехода на работу в ЦСКА.



«Уважаемые болельщики хоккейной команды „Адмирал“. В своем обращении к вам хочу выразить слова благодарности за годы, проведённые вместе! Я очень счастлив, что по воле судьбы оказался на Дальнем Востоке. „Адмирал“ дал мне уверенность в собственных силах, дал мощный толчок в моей в тренерской карьере.



Совсем недавно жизнь подарила мне новый вызов, вызов, который даст мне возможность двигаться и развиваться в своей любимой профессии. Я благодарен руководству ХК „Адмирал“ в лице Ильдара Мухометова, что он с пониманием подошёл к данной ситуации и не стал препятствовать моему переходу в ЦСКА.



В моей памяти навсегда останется потрясающая атмосфера во время матчей на „Фетисов Арене“. В моей душе навсегда останутся теплые воспоминания о времени во Владивостоке. В моем сердце навсегда останутся ваши тёплые слова поддержки в адрес моей работы на Дальнем Востоке», — написал Власов в своём прощальном письме болельщикам.

В тренерский штаб ЦСКА вошли Чебатуркин, Пирожков, Юшкевич, Лещёв и Власов