«Торонто» подписал четырёхлетний контракт с форвардом Хайманом на $ 9 млн

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал новый контракт с нападающим Заком Хайманом, который через два года должен был стать неограниченно свободным агентом, информирует Sportsnet. Соглашение с 25-летним хоккеистом подписано на четырёхлетний срок, всего игрок получит около $ 9 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате Хайман принял участие в 82 матчах, записав на свой счёт 28 (10+18) результативных баллов при показателе "+2" и 30 минутах штрафного времени. В шести играх плей-офф Кубка Стэнли нападающий забил один гол и отдал три результативных передачи.

Девичник Овечкиной и экспедиция Панарина на Алтай Малкин отдыхал в Майами, Кузнецов встретился с Ковалёвым, а Бобровский тренировался в Новокузнецке — в обзоре аккаунтов игроков НХЛ.